Розкішний гол п'ятою від Мбаппе і безглуздий пенальті для Неймара у відеоогляді матчу ПСЖ – Нант

ПСЖ впевнено розібрався з Нантом (2:0) у матчі 16 туру Ліги 1. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Гості змогли стримати натиск грізних чемпіонів до перерви, однак у другому таймі ПСЖ забрав чергові три очки. Рахунок відкрив Кіліан Мбаппе – форвард геніальним дотиком п'яти замкнув передачу Ді Марії з правого флангу.

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Під завісу матчу Неймар виконав контрольний удар. Бразилець чітко реалізував пенальті, який "привезли" захисник Нанта разом з голкіпером Лафоном – 2:0.