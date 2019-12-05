Розкішний гол п'ятою від Мбаппе і безглуздий пенальті для Неймара у відеоогляді матчу ПСЖ – Нант

Англія — 03:00 1946
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Манчестер Юнайтед – Тоттенхем: фіаско Моурінью на Олд Траффорд, топ-матч Рашфорда та Лінгарда, МЮ – гроза авторитетів
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