"Мене запрошували в Редінг": Каштру зізнався, чому очолив Шахтар

Головний тренер донецької команди Луїш Каштру розповів про запрошення у інші клуби, окрім Шахтаря.

"Мене запрошували у грудні 2018-го в англійський Редінг. Там я міг отримувати в 7-8 разів більше, ніж в Віторії.

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Я продовжив би працювати у португальському клубі з великим задоволенням, але отримав пропозицію від Шахтаря. У мене також були варіанти в Саудівській Аравії, Єгипті та інших країнах. Але мені потрібно було зрозуміти, що буде краще для мене: кар'єра чи гроші", – сказав Каштру у коментарі виданню Ojogo.pt.

Нагадаємо, Луїш очолив Шахтар у червні 2019 року, підписавши з "гірниками" дворічний контракт. Попереднім клубом 58-річного Каштру була Віторія Гімараєш, яка отримала за свого тренера компенсацію від "помаранчево-чорних" у розмірі 1 млн євро.

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