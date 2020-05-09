"Меня приглашали в Рединг": Каштру признался, почему возглавил Шахтер

Главный тренер донецкой команды Луиш Каштру рассказал о приглашении в другие клубы, кроме Шахтера.

"Меня приглашали в декабре 2018-го в английский Рединг. Там я мог бы получать в 7-8 раз больше, чем в Витории.

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Я продолжил бы работать в португальском клубе с большим удовольствием, но получил предложение от Шахтера. У меня также были варианты в Саудовской Аравии, Египте и других странах. Но мне нужно было понять, что будет лучше для меня: карьера или деньги", – сказал Каштру в комментарии изданию Ojogo.pt.

Напомним, Луиш возглавил Шахтер в июне 2019 года, подписав с "горняками" двухлетний контракт. Предыдущим клубом 58-летнего Каштру была Витория Гимараеш, которая получила за своего тренера компенсацию от "оранжево-черных" в размере 1 млн евро.

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