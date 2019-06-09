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Кузен Рейєса розповів деталі смертельної ДТП – йому дивом вдалось вижити

9 червня 23:52 489 Читать на русском
Кузен Рейєса розповів деталі смертельної ДТП – йому дивом вдалось вижити
Хосе Антоніо Рейєс/ Фото Reuters

Хуан Мануель Кальдерон, двоюрідний брат екс-хавбека збірної Іспанії Хосе Антоніо Рейєс, вперше розповів подробиці аварії, яка забрала життя його брата.

"Я дивився у вікно. Ми їхали дуже швидко. Потім, я не знаю, що зробив Хосе... я не пам'ятаю.

У автомобіля, на якому Рейєс потрапив у смертельне ДТП, луснула шина на швидкості 237 км/год

Ми зіткнулися із загородженням, після чого автомобіль підлетів вгору і ми вилетіли з траси", – цитує Кальдерона El Mundo.

Хуан Мануель перебував в машині разом із Рейєсом. Після інциденту Кальдерон намагався дістати свого двоюрідного брата з палаючої машини і через це отримав 60% опіків тіла.

Рейєс відомий за виступами у таких грандах європейського футболу, як Реал, Севілья, Атлетіко, Арсенал, Бенфіка.

"Я втратив дар мови, почувши цю звістку": футбольний світ оплакує Рейєса, який трагічно загинув у ДТП

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Хосе Антоніо Рейєс Хосе Антоніо Рейєс Іспанія Смерті футболістів
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