Кузен Рейєса розповів деталі смертельної ДТП – йому дивом вдалось вижити

Хуан Мануель Кальдерон, двоюрідний брат екс-хавбека збірної Іспанії Хосе Антоніо Рейєс, вперше розповів подробиці аварії, яка забрала життя його брата.

"Я дивився у вікно. Ми їхали дуже швидко. Потім, я не знаю, що зробив Хосе... я не пам'ятаю.

У автомобіля, на якому Рейєс потрапив у смертельне ДТП, луснула шина на швидкості 237 км/год

Ми зіткнулися із загородженням, після чого автомобіль підлетів вгору і ми вилетіли з траси", – цитує Кальдерона El Mundo.

Хуан Мануель перебував в машині разом із Рейєсом. Після інциденту Кальдерон намагався дістати свого двоюрідного брата з палаючої машини і через це отримав 60% опіків тіла.

Рейєс відомий за виступами у таких грандах європейського футболу, як Реал, Севілья, Атлетіко, Арсенал, Бенфіка.

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