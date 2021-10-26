Медіасервіс оголосив про покупку прав на трансляцію кубкового турніру.

MEGOGO стане ексклюзивним транслятором матчів Кубка Німеччини цього сезону в Україні, повідомляє офіційний сайт медіасервісу.

"Думаєте, приємно коментувати домашній матч Спартака?": коментатор MEGOGO пояснив мотиви публічного виступу проти Росії

Першим поєдинком, який покаже медіаплатформа, стане зустріч між Бабельсбергом та РБ Лейпциг. Вона відбудеться вже сьогодні, 26 жовтня, о 19:30. Також уболівальники зможуть переглянути матчі Борусія Д – Інгольштадт та Майнц – Армінія. У середу, 27 жовтня, будуть показані поєдинки Борусія М – Баварія та Штутгарт – Кельн.

Нагадаємо, трансляція турніру проходитиме на каналах MEGOGO Футбол та у розділі "Спорт".

До слова, MEGOGO ексклюзивно транслює в Україні Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу конференцій, Ла Лігу, Серію А, Лігу 1, Кубок Америки та чемпіонат Бразилії.

"Продовження політичної диктатури УАФ": Вадим Скічко – про MEGOGO, критику збірної України і своїх хейтерів