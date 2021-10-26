MEGOGO приобрел право на трансляцию Кубка Германии в Украине
Медиасервис объявил о покупке прав на трансляцию кубкового турнира.
MEGOGO станет эксклюзивным транслятором матчей Кубка Германии в этом сезоне в Украине, сообщает официальный сайт медиасервиса.
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Первым матчем, который покажет медиаплатформа, станет встреча между Бабельсбергом и РБ Лейпциг. Она состоится уже сегодня, 26 октября, в 19:30. Также болельщики смогут посмотреть матчи Боруссия Д – Ингольштадт и Майнц – Арминия. В среду, 27 октября, будут показаны поединки Боруссия М – Бавария и Штутгарт – Кельн.
Напомним, трансляция турнира будет проходить на каналах MEGOGO Футбол и в разделе "Спорт".
MEGOGO эксклюзивно транслирует в Украине Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Ла Лигу, Серию А, Лигу 1, Кубок Америки и чемпионат Бразилии.
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