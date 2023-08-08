Напередодні матчу між грецьким та хорватським клубами, який заплановано на 8 серпня, у кваліфікації Ліги чемпіонів відбулися жорстокі сутички між ультрас команд.

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Як повідомляє RMC Sport, в результаті бійки загинув вболівальник АЕКа. 22-річний хлопець отримав ножове поранення. Його терміново доставили до лікарні, але він помер від отриманих травм. За даними ЗМІ, ультрас Динамо Загреб хотіли прорватися на стадіон. Вболівальники були озброєні палицями та залізними прутами. Щонайменше 8 осіб отримали серйозні поранення. Поліція затримала 98 представників ультрас.

Зазначається, що УЄФА заборонила загребським фанатам відвідувати матч між АЕКом та Динамо через великий ризик насильства. Втім, хорвати знехтували забороною.

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