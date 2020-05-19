Мбокані став найкращим бомбардиром Бельгії – у топ-7 опинились одразу два екс-форварди Динамо

Чемпіонат Бельгії завершився достроково – час підбивати підсумки сезону.

Нападник Антверпена Дьємерсі Мбокані з 18-ма голами очолив рейтинг бомбардирів чемпіонату Бельгії за підсумками сезону 2019/20.

Яремчук відмовився переходити в клуб АПЛ

Варто відзначити, що форвард Гента Джонатан Девід також забив 18 м'ячів, але у конголезця більше влучних ударів на виїзді, саме тому йому присудили перше місце.

Український нападник Гента Роман Яремчук також потрапив до рейтингу, посівши 7-му сходинку.

Нагадаємо, Мбокані відомий в УПЛ своїми виступами за Динамо у 2013-2018 роках. Яремчук також перебував у структурі київського клубу (2007-2012 роки).

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