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Мбокані до кінця тижня підпише контракт з Бурсаспором, – ЗМІ

15:29 949 Читать на русском
Мбокані до кінця тижня підпише контракт з Бурсаспором, – ЗМІ
Дьємерсі Мбокані / фото: Футбол 24

Поки що нападник нападник Динамо Дьємерсі Мбокані найближчими днями перейде в турецький Бурсаспор.

Турецький Бурсаспор до кінця тижня оголосить про підписання контракту з Дьємерсі Мбокані. Сторони вже узгодили всі деталі співпраці, а офіційно про угоду повинні оголосити найближчими днями, повідомляє Bursasporum.

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Нагадаємо, 30 червня у Мбокані завершується контракт з Динамо. Раніше повідомлялось, що нападник може стати гравцем донецького Шахтаря. Крім того, Мбокані цікавився бельгійський Стандард.

Мбокані виступав за Динамо з 2013 року, проте кияни двічі віддавали конголезця у оренду в Халл та Норвіч.

Бурсаспор в сезоні 2017/18 посів 13 місце в чемпіонаті Туреччини.

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