Мбокани до конца недели подпишет контракт с Бурсаспором, – СМИ

Пока что нападающий нападающий Динамо Дьемерси Мбокани в ближайшие дни перейдет в турецкий Бурсаспор.

Турецкий Бурсаспор до конца недели объявит о подписании контракта с Дьемерси Мбокани. Стороны уже согласовали все детали сотрудничества, а официально о сделке должны объявить в ближайшие дни, сообщает Bursasporum.

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Напомним, 30 июня у Мбокани истекает контракт с Динамо. Ранее сообщалось, что нападающий может стать игроком донецкого Шахтера. Кроме того, Мбокани интересовался бельгийский Стандард.

Мбокани выступал за Динамо с 2013 года, однако киевляне дважды отдавали конголезца в аренду в Халл и Норвич.

Бурсаспор в сезоне 2017/18 занял 13 место в чемпионате Турции.