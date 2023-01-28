На цьому тижні захисник ПСЖ Преснель Кімпембе організував благодійний вечір організації Strong3rs, кошти від якого підуть на допомогу дітям з усього світу. Серед запрошених були партнери по команді гравця, в тому числі Кіліан Мбаппе.

Мбаппе спровокував напружену ситуацію в ПСЖ – віце-капітан команди не знав, що його роль віддали зірці

Зірка французької команди віддав перевагу не спілкуванню, а перегляду матчу Кубка Короля між Реалом та мадридським Атлетіко. Мбаппе разом з Хакімі дивились матч на телефоні, поки інші розважались. Ці кадри потрапили до соціальних мереж та спокусили фанатів "вершкових".



У травні 2021 року Кіліан Мбаппе продовжив угоду з ПСЖ ще на два роки. Питання про його майбутнє може знову виникнути наступного літа, оскільки тоді залишиться рік до закінчення контракту. Реал відмовився від мрії підписати французького феномена, але публічні демонстрації прихильності до мадридської команди можуть розтопити серце Флорентіно Переса.

Anoche en París Mbappé estuvo más atento al Real Madrid que a la gala benefica del PSG



️Si ha querido mandar un mensaje, ha quedado bastante claro..https://t.co/I35clAdAlo pic.twitter.com/EyGiLim645 — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) January 27, 2023

Реал вийшов у півфінал Кубка Іспанії, здобувши ефектну перемогу над Атлетіко в мадридському дербі