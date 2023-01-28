Мбаппе знехтував благодійним вечором лідера ПСЖ заради матчу Реала – вірусне відео
Нападника збірної Франції Кіліан Мбаппе "спіймали" за переглядом матчу Кубка Короля.
На цьому тижні захисник ПСЖ Преснель Кімпембе організував благодійний вечір організації Strong3rs, кошти від якого підуть на допомогу дітям з усього світу. Серед запрошених були партнери по команді гравця, в тому числі Кіліан Мбаппе.
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Зірка французької команди віддав перевагу не спілкуванню, а перегляду матчу Кубка Короля між Реалом та мадридським Атлетіко. Мбаппе разом з Хакімі дивились матч на телефоні, поки інші розважались. Ці кадри потрапили до соціальних мереж та спокусили фанатів "вершкових".
У травні 2021 року Кіліан Мбаппе продовжив угоду з ПСЖ ще на два роки. Питання про його майбутнє може знову виникнути наступного літа, оскільки тоді залишиться рік до закінчення контракту. Реал відмовився від мрії підписати французького феномена, але публічні демонстрації прихильності до мадридської команди можуть розтопити серце Флорентіно Переса.
Реал вийшов у півфінал Кубка Іспанії, здобувши ефектну перемогу над Атлетіко в мадридському дербі