Мбаппе спровокував напружену ситуацію в ПСЖ – віце-капітан команди не знав, що його роль віддали зірці
ПСЖ має внутрішні непорозуміння через чергу носіння капітанської пов'язки.
Беззаперечним капітаном команди залишається Маркіньйос, але останній матч виявив зміну порядку його заступників. Першим віце-капітаном раніше був Кімпембе, а другим Верратті. У матчі Кубка Франції проти Пе-де-Касселя всі були відсутні, тому пов'язку одягнув Кіліан Мбаппе. Це рішення здавалося тимчасовим, але головний тренер парижан Крістоф Гальтьє заявив, що форвард ще влітку став першим віце-капітаном команди.
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Головною жертвою неоднозначної ситуації став Кімпембе. Вихованець ПСЖ страждає через постійні травми, а фанати критикують його через нібито бажання покинути клуб влітку. Показове позбавлення звання віце-капітана виглядає як черговий акт недовіри 27-річному центрбеку. Кімпембе прокоментував інцидент з нотками образи на рідний клуб.
"За останні кілька годин я багато чув і читав про себе. Тому хочу прояснити ситуацію, щоб уникнути подальшого поширення неправдивої інформації з цього приводу. Мене не повідомили про це рішення, це повна брехня, що я знав… Втім, я завжди поважатиму рішення клубу", – написав в Instagram Кімпембе, контракт якого з ПСЖ завершується влітку 2024 року.
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