Беззаперечним капітаном команди залишається Маркіньйос, але останній матч виявив зміну порядку його заступників. Першим віце-капітаном раніше був Кімпембе, а другим Верратті. У матчі Кубка Франції проти Пе-де-Касселя всі були відсутні, тому пов'язку одягнув Кіліан Мбаппе. Це рішення здавалося тимчасовим, але головний тренер парижан Крістоф Гальтьє заявив, що форвард ще влітку став першим віце-капітаном команди.

Лідер ПСЖ після 10 років у Парижі хоче змінити клуб – гранди АПЛ готові допомогти

Головною жертвою неоднозначної ситуації став Кімпембе. Вихованець ПСЖ страждає через постійні травми, а фанати критикують його через нібито бажання покинути клуб влітку. Показове позбавлення звання віце-капітана виглядає як черговий акт недовіри 27-річному центрбеку. Кімпембе прокоментував інцидент з нотками образи на рідний клуб.

"За останні кілька годин я багато чув і читав про себе. Тому хочу прояснити ситуацію, щоб уникнути подальшого поширення неправдивої інформації з цього приводу. Мене не повідомили про це рішення, це повна брехня, що я знав… Втім, я завжди поважатиму рішення клубу", – написав в Instagram Кімпембе, контракт якого з ПСЖ завершується влітку 2024 року.

ПСЖ розбив клуб шостого дивізіону з рахунком 7:0 і вийшов на Маліновського – капітан-дебютант Мбаппе настріляв 5 голів