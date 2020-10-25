ПСЖ розбив Діжон і повернувся на вершину Ліги 1 – космічна легкість Неймара, дебютний дубль Кіна, останній акорд Мбаппе
Парижани без проблем впоралися з аутсайдером Ліги 1, а Марсель завдяки диво-голу переграв Лор'ян. Огляд суботніх матчів французької першості читайте на "Футбол 24".
Франція, Ліга 1, 8 тур
ПСЖ – Діжон – 4:0
Голи: Кін, 3, 23, Мбаппе, 82, 88
Лор'ян – Марсель – 0:1
Гол: Балерді, 54
ПСЖ після поразки від МЮ в Лізі чемпіонів відвів душу на внутрішній арені, розбивши Діжон. У першому таймі дубль оформив новачок Мойзе Кін, який вийшов вістрі атаки. Спершу італійський талант замкнув простріл Баккера, а потім забив у незахищені ворота після рейду Неймара.
Ней розривав. В його активі 7 ударів і 9 ключових передач! Бразилець веселився на повну. Сам не забив, але допоміг двічі відзначитися ще й Мбаппе. Він вийшов на заміну на останні 20 хвилин, і цього вистачило для двох м'ячів. Перший гол Кіліан забив ударом поміж ніг голкіперу, а другий – внаслідок проходу Неймара та пасу Сарабії на порожні ворота.
ПСЖ набрав 18 очок і повернувся на вершину Ліги 1. Чинний віце-чемпіон Марсель з 15 балами йде четвертим. Сьогодні "олімпійці" мінімально здолали Лор'ян. Єдиний гол забив орендований у Дортмунда Леонардо Балерді. Відзначився аргентинець дуже цікаво – головою примудрився влучити у шпарину між голкіпером і стійкою.