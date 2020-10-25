Франція, Ліга 1, 8 тур

ПСЖ – Діжон – 4:0

Голи: Кін, 3, 23, Мбаппе, 82, 88

Лор'ян – Марсель – 0:1

Гол: Балерді, 54

ПСЖ після поразки від МЮ в Лізі чемпіонів відвів душу на внутрішній арені, розбивши Діжон. У першому таймі дубль оформив новачок Мойзе Кін, який вийшов вістрі атаки. Спершу італійський талант замкнув простріл Баккера, а потім забив у незахищені ворота після рейду Неймара.

| Moise Kean scores his second of the night! Now on a hat-trick! pic.twitter.com/E5jxiRvGut — TheMightyBlues (@MightyBluesYT) October 24, 2020

Ней розривав. В його активі 7 ударів і 9 ключових передач! Бразилець веселився на повну. Сам не забив, але допоміг двічі відзначитися ще й Мбаппе. Він вийшов на заміну на останні 20 хвилин, і цього вистачило для двох м'ячів. Перший гол Кіліан забив ударом поміж ніг голкіперу, а другий – внаслідок проходу Неймара та пасу Сарабії на порожні ворота.

Sur 100 joueurs t’en as seulement 4-5 qui la réussissent celle-là. Parmi eux vous trouverez Messi et Neymar pic.twitter.com/ocmtc3MUo7 — Zouggi (@zouggi75) October 24, 2020

ПСЖ набрав 18 очок і повернувся на вершину Ліги 1. Чинний віце-чемпіон Марсель з 15 балами йде четвертим. Сьогодні "олімпійці" мінімально здолали Лор'ян. Єдиний гол забив орендований у Дортмунда Леонардо Балерді. Відзначився аргентинець дуже цікаво – головою примудрився влучити у шпарину між голкіпером і стійкою.