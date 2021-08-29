Форвард хочет перейти в Реал и очень недоволен, что боссы парижан препятствует этому трансферу, сообщает Sky Sports.

Реал для подписания Мбаппе прибег к услугам специалиста по "сложным" трансферам

По информации источника, футболист считает, что ПСЖ удерживает его в команде против его желания. Кроме того, клуб не выполняет собственное обещание. Руководство якобы дало слово отпустить Мбаппе, если вернет потраченные на его трансфер средства – 180 млн евро.

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Ранее сообщалось, что Реал уже предлагал такие деньги – 170 млн сразу и еще 10 млн бонусами. Однако ПСЖ отказался продавать 22-летнего форварда и рискует потерять его следующим летом бесплатно, ведь контракт Мбаппе действует до конца нынешнего сезона.

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