Казахський клуб Акжайик у своїх соцмережах оголосив про призначення нового тренера.

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Наставником команди з Уральська став український фахівець Володимир Мазяр. Про терміни контракту наразі не повідомляється.

Цікаво, що 43-річний фахівець вже працював з Акжайиком в сезоні 2017/18 і покинув команду, коли та перебувала на шостій сходинці казахської Прем'єр-ліги. Перед Мазяром стоїть непросте завдання – повернути команду до еліти (в сезоні-2020 Акжайик виступав у другому за силою дивізіоні і посів третю сходинку у своїй групі (грали дві групи по сім команд).

До слова, свого часу вболівальники Акжайика за підсумками спеціального опитування визнали Мазяра найкращим іноземним тренером в історії клубу.

Останнім місце роботи Мазяра був Львів, який він покинув у жовтні 2019 року, пропрацювавши у команді всього півтора місяця.

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