Казахский клуб Акжайык в своих соцсетях объявил о назначении нового тренера.

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Наставником команды из Уральска стал украинский специалист Владимир Мазяр. О сроках контракта пока не сообщается.

Интересно, что 43-летний специалист уже работал с Акжайыке в сезоне 2017/18 и покинул команду, когда она находилась на шестой строчке казахской Премьер-лиги. Перед Мазяром стоит непростая задача – вернуть команду в элиту (в сезоне-2020 Акжайык выступал во втором по силе дивизионе и занял третье место в своей группе (играли две группы по семь команд)).

К слову, в свое время болельщики команды по итогам специального опроса признали Мазяра лучшим иностранным тренером в истории клуба.

Последним местом работы Мазяра был Львов, который он покинул в октябре 2019 года, проработав в команде всего полтора месяца.

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