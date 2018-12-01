Майнц вирвав перемогу в Фортуни

В матчі 13 туру Бундесліги Майнц на виїзді здолав Фортуну. Рахунок та звіт матчу читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 13 тур

Фортуна – Майнц – 0:1

Гол: Матета, 67

Фортуна та Майнц весь матч проводили на рівних, однак гостям пощастило трохи більше і вони вирвали перемогу. Єдиний гол в матчі забив Матета в другому таймі.

Завдяки цій перемозі Майнц набрав 18 очок і піднявся на 8 місце, а от Фортуна з 9 пунктами лишилась в зоні вильоту.