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Майнц вирвав перемогу в Фортуни

30 листопада 23:25 14 Читать на русском
Майнц вирвав перемогу в Фортуни
Фортуна – Майнц – 0:1 / Твіттер ФК Майнц

В матчі 13 туру Бундесліги Майнц на виїзді здолав Фортуну. Рахунок та звіт матчу читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 13 тур

Фортуна – Майнц – 0:1

Гол: Матета, 67

Фортуна та Майнц весь матч проводили на рівних, однак гостям пощастило трохи більше і вони вирвали перемогу. Єдиний гол в матчі забив Матета в другому таймі.

Завдяки цій перемозі Майнц набрав 18 очок і піднявся на 8 місце, а от Фортуна з 9 пунктами лишилась в зоні вильоту.

Німеччина13 турЕСПРІ-Арена (Дюсельдорф)

Фортуна - Майнц: П'ятниця 30 листопада 2018

Фортуна
Матч завершено
0 : 1
Майнц
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Майнц Майнц Фортуна Фортуна Німеччина Фортуна - Майнц
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