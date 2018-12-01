Майнц вырвал победу в Фортуны

В матче 13 тура Бундеслиги Майнц на выезде одолел Фортуну. Счет и отчет матча читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/19, 13 тур

Фортуна – Майнц – 0:1

Гол: Матета, 67

Фортуна и Майнц весь матч проводили на равных, однако гостям повезло чуть больше и они вырвали победу. Единственный гол в матче забил Матета во втором тайме.



Благодаря этой победе Майнц набрал 18 очков и поднялся на 8 место, а вот Фортуна с 9 пунктами осталась в зоне вылета.