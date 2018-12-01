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Майнц вырвал победу в Фортуны

30 ноября 23:31 1 Читати українською
Майнц вырвал победу в Фортуны
Фортуна – Майнц – 0:1 / Твиттер ФК Майнц

В матче 13 тура Бундеслиги Майнц на выезде одолел Фортуну. Счет и отчет матча читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/19, 13 тур

Фортуна – Майнц – 0:1

Гол: Матета, 67

Фортуна и Майнц весь матч проводили на равных, однако гостям повезло чуть больше и они вырвали победу. Единственный гол в матче забил Матета во втором тайме.

Благодаря этой победе Майнц набрал 18 очков и поднялся на 8 место, а вот Фортуна с 9 пунктами осталась в зоне вылета.

Германия13 турЕСПІРІТ-Арена (Дюсельдорф)

Фортуна - Майнц: Пятница 30 ноября 2018

Фортуна
Матч окончен
0 : 1
Майнц
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