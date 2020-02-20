Майкон: Шахтарю зарано говорити про перемогу в Лізі Європи, все потрібно робити крок за кроком

Хавбек Шахтаря Майкон поділився своїми думками щодо першого матчу 1/16 Ліги Європи проти Бенфіки.

"Очікування високі, це дуже важливе змагання для нашого сезону. Ми знаємо, що можемо зайти далеко, але нам доводиться наполегливо працювати. У Лізі Європи є багато команд, які могли б грати в Лізі чемпіонів, та ж таки Бенфіка. Шахтарю зарано говорити про перемогу в Лізі Європи, все потрібно робити крок за кроком.

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Бенфіка – це чудова команда, і для нас це найважливіша гра наразі. Суперник володіє чудовими якостями, але ми наполегливо вчимось і знаємо їхні переваги та недоліки, якими можемо скористатися. Тепер йдеться про те, щоб підготуватися найкращим чином та здобути хороший результат вдома – так ми матимемо перевагу перед виїздом у Португалію", – цитує Майкона Foxsports.

Перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться вже сьогодні, 20 лютого, в Харкові на ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 19:55.

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