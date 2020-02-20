toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ШАХТАР - БЕНФІКА РОМА - ГЕНТ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Майкон: Шахтарю зарано говорити про перемогу в Лізі Європи, все потрібно робити крок за кроком

15:48 1076 Читать на русском
Майкон: Шахтарю зарано говорити про перемогу в Лізі Європи, все потрібно робити крок за кроком
Майкон / Сайт Шахтаря

Хавбек Шахтаря Майкон поділився своїми думками щодо першого матчу 1/16 Ліги Європи проти Бенфіки.

56’ Алан Патрік
72’ Віктор Коваленко
 
Піцці 66’
56’ Алан Патрік
66’ Піцці
72’ Віктор Коваленко

"Очікування високі, це дуже важливе змагання для нашого сезону. Ми знаємо, що можемо зайти далеко, але нам доводиться наполегливо працювати. У Лізі Європи є багато команд, які могли б грати в Лізі чемпіонів, та ж таки Бенфіка. Шахтарю зарано говорити про перемогу в Лізі Європи, все потрібно робити крок за кроком.

Шахтар – Бенфіка: анонс матчу Ліги Європи

Бенфіка – це чудова команда, і для нас це найважливіша гра наразі. Суперник володіє чудовими якостями, але ми наполегливо вчимось і знаємо їхні переваги та недоліки, якими можемо скористатися. Тепер йдеться про те, щоб підготуватися найкращим чином та здобути хороший результат вдома – так ми матимемо перевагу перед виїздом у Португалію", – цитує Майкона Foxsports.

Перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться вже сьогодні, 20 лютого, в Харкові на ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 19:55.

"Мілан звільнив мене, хоча я – не злочинець і не гомосексуаліст": правила життя Бели Гуттманна – він прокляв Бенфіку

blog_ava
Шахтар – Бенфіка: вперше в історії плей-офф Ліги Європи був застосований VAR – постраждали українці
20:46
7792
Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Шахтар - Бенфіка Де Андраде Барберан Майкон Де Андраде Барберан Майкон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
36
хв
Ніцца
20:00
Брест
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук