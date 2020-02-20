Майкон: Шахтеру рано говорить о победе в Лиге Европы, все нужно делать шаг за шагом

Хавбек Шахтера Майкон поделился своими мыслями относительно первого матча 1/16 Лиги Европы против Бенфики.

"Ожидания высоки, это очень важное соревнование для нашего сезона. Мы знаем, что можем зайти далеко, но нам приходится упорно работать. В Лиге Европы есть много команд, которые могли бы играть в Лиге чемпионов, та же Бенфика. Шахтеру рано говорить о победе в Лиге Европы, все нужно делать шаг за шагом.

Шахтер – Бенфика: анонс матча Лиги Европы

Бенфика – это замечательная команда, и для нас это важнейшая игра на даный момент. Соперник обладает превосходными качествами, но мы настойчиво учимся и знаем их достоинства и недостатки, которыми можем воспользоваться. Теперь речь идет о том, чтобы подготовиться наилучшим образом и добыть хороший результат дома – так мы получим преимущество перед выездом в Португалию", – цитирует Майкона Foxsports.

Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика состоится уже сегодня, 20 февраля, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи – в 19:55.

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