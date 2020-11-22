"Тут багато чого має залежати не стільки від конгресу УАФ, скільки від головного тренера національної команди. Якщо є довіра до Андрія Шевченка, то його думка повинна бути найважливішою. Йому працювати пліч-о-пліч зі своїми колегами.

Ротань не впевнений, чи залишиться наставником збірної України U-21

І перш за все, повинні зібратися всі тренери національних команд і виробити загальну структуру роботи. Тоді, я впевнений, що результати будуть, нехай не сьогодні, але завтра – обов'язково.

Принаймні, вже зараз національна збірна змушує пишатися її результатами, і не в останню чергу завдяки молодим футболістам, руку до виховання яких доклав тренерський штаб молодіжки", – зазначив Ковалець у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, збірна України U-21 завершила кваліфікацію до Євро-2021 на третьому місці, набравши 16 очок.

Україна розгромила Північну Ірландію в останньому матчі відбору Євро-2021 U-21 – Ісаєнко забив дебютний гол за молодіжку