"Думка Шевченка повинна бути найважливішою": Ковалець – про майбутнє Ротаня у молодіжці
Головний тренер Чорноморця Сергій Ковалець поділився думкою щодо майбутнього Руслана Ротаня на чолі молодіжної збірної України.
"Тут багато чого має залежати не стільки від конгресу УАФ, скільки від головного тренера національної команди. Якщо є довіра до Андрія Шевченка, то його думка повинна бути найважливішою. Йому працювати пліч-о-пліч зі своїми колегами.
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І перш за все, повинні зібратися всі тренери національних команд і виробити загальну структуру роботи. Тоді, я впевнений, що результати будуть, нехай не сьогодні, але завтра – обов'язково.
Принаймні, вже зараз національна збірна змушує пишатися її результатами, і не в останню чергу завдяки молодим футболістам, руку до виховання яких доклав тренерський штаб молодіжки", – зазначив Ковалець у інтерв'ю Команда№1.
Нагадаємо, збірна України U-21 завершила кваліфікацію до Євро-2021 на третьому місці, набравши 16 очок.
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