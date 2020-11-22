"Мнение Шевченко должно быть самым важным": Ковалец – о будущем Ротаня в молодежке
Главный тренер Черноморца Сергей Ковалец поделился мнением относительно будущего Руслана Ротаня во главе молодежной сборной Украины.
"Здесь многое должно зависеть не столько от конгресса УАФ, сколько от главного тренера национальной команды. Если есть доверие к Андрею Шевченко, то его мнение должно быть самым важным. Ему работать бок о бок со своими коллегами.
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И прежде всего, должны собраться все тренеры национальных команд и выработать общую структуру работы. Тогда, я уверен, что результаты будут, пусть не сегодня, но завтра – обязательно.
По крайней мере, уже сейчас национальная сборная заставляет гордиться ее результатами, и не в последнюю очередь благодаря молодым футболистам, руку к воспитанию которых приложил тренерский штаб молодежки", – отметил Ковалец в интервью Команда№1.
Напомним, сборная Украины U-21 завершила квалификацию к Евро-2021 на третьем месте, набрав 16 очков.
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