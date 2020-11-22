"Здесь многое должно зависеть не столько от конгресса УАФ, сколько от главного тренера национальной команды. Если есть доверие к Андрею Шевченко, то его мнение должно быть самым важным. Ему работать бок о бок со своими коллегами.

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И прежде всего, должны собраться все тренеры национальных команд и выработать общую структуру работы. Тогда, я уверен, что результаты будут, пусть не сегодня, но завтра – обязательно.

По крайней мере, уже сейчас национальная сборная заставляет гордиться ее результатами, и не в последнюю очередь благодаря молодым футболистам, руку к воспитанию которых приложил тренерский штаб молодежки", – отметил Ковалец в интервью Команда№1.

Напомним, сборная Украины U-21 завершила квалификацию к Евро-2021 на третьем месте, набрав 16 очков.

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