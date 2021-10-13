Захисник збірної України Микола Матвієнко прокоментував нічию у матчі відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини (1:1).

"Складно говорити, тому що результат не той, якого ми хотіли. Він взагалі нас не влаштовує.

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Вважаю, що потрібно реалізовувати свої моменти, які ми створюємо, і не припускатися помилок в таких моментах, як той, де ми пропустили гол", – сказав Матвієнко в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, збірна України не втримала перемогу над Боснією та Герцеговиною. Цей результат значно ускладню завдання вийти у плей-офф за право потрапити на ЧС-2022. Наразі команда Олександра Петракова йде другою в таблиці, але конкуренти провели на матч менше.

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