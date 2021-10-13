Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал ничью в матче отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).

"Сложно говорить, потому что результат не тот, которого мы хотели. Он вообще нас не устраивает.

Защитник сборной Украины попал в команду недели по итогам 8-го тура отбора на ЧМ-2022

Считаю, что нужно реализовывать свои моменты, которые мы создаем, и не допускать ошибок в таких моментах, как тот, где мы пропустили гол", – сказал Матвиенко в эфире Футбол NEWS.

Напомним, сборная Украины не удержала победу над Боснией и Герцеговиной. Этот результат значительно усложняет задачу выйти в плей-офф за право попасть на ЧМ-2022. Сейчас команда Александра Петракова идет второй в таблице, но конкуренты провели на матч меньше.

Нічия із Боснією – на сумлінні Петракова: у чому полягають фундаментальні та хронічні помилки тренера?