Матузалем: Шахтар хотів зробити так, щоб я більше не грав у футбол

Колишній півзахисник Шахтаря Матузалем розповів про свій перехід з донецького клубу в Сарагосу.

"Я не хотів багато думати. Чесно. Я дуже переживав через президента Шахтаря. Спочатку вони хотіли, щоб покарали Сарагосу, а потім намагалися зробити так, щоб я більше не грав у футбол. Це був дуже неспокійний період.

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Так, було страшно. Дуже. У світі футболу є люди і речі, з якими ви повинні бути дуже обережні. Президент Шахтаря дуже хотів виграти цю справу. Коли він намагався зробити так, щоб я більше не грав, я хвилювався. Навіть коли я покинув Сарагосу заради переходу в Італію, я побачив, що весь цей процес триває. Я ніколи не переставав хвилюватися.

Я хотів грати в найкращій лізі світу, щоб потрапити на чемпіонат світу і продовжувати рости. Коли з'явилася можливість перейти в Сарагосу, я зупинився і сказав: "Давай зробимо це". Я не думав про проблеми, які можуть виникнути. Шахтар був відмінним клубом, але в той час Сарагоса була кращою. Вона, можливо, могла стати ще кращою, ми хотіли стати чемпіонами", – сказав Матузалем в інтерв'ю El Periodico de Aragon.

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Нагадаємо, Матузалем виступав за Шахтар з 2004 по 2009 рік. У липні 2007-го він підписав контракт із Сарагосою, але той трансфер "гірники" назвали незаконним. Після цього почалися судові процеси, які, зрештою, донецький клуб виграв. У липні 2018 повідомлялося, що Сарагоса найближчим часом почне виплачувати Шахтарю 6,5 млн доларів за Матузалема.

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