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Матузалем: Шахтер хотел сделать так, чтобы я больше не играл в футбол

18:27 174 Читати українською
Матузалем: Шахтер хотел сделать так, чтобы я больше не играл в футбол
Матузалем / фото: Шахтер

Бывший полузащитник Шахтера Матузалем рассказал о своем переходе из донецкого клуба в Сарагосу.

"Я не хотел много думать. Честно. Я очень переживал из-за президента Шахтера. Сначала они хотели, чтобы наказали Сарагосу, а затем пытались сделать так, чтобы я больше не играл в футбол. Это был очень беспокойный период.

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Да, было страшно. Очень. В мире футбола есть люди и вещи, с которыми вы должны быть очень осторожны. Президент Шахтера очень хотел выиграть это дело. Когда он пытался сделать так, чтобы я больше не играл, я волновался. Даже когда я покинул Сарагосу ради перехода в Италию, я увидел, что весь этот процесс продолжается. Я никогда не переставал волноваться.

Я хотел играть в лучшей лиге мира, чтобы попасть на чемпионат мира и продолжать расти. Когда появилась возможность перейти в Сарагосу, я остановился и сказал: "Давай сделаем это". Я не думал о проблемах, которые могут возникнуть. Шахтер был отличным клубом, но в то время Сарагоса была лучше. Она, возможно, могла стать еще лучше, мы хотели стать чемпионами", – сказал Матузалем в интервью El Periodico de Aragon.

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Напомним, Матузалем выступал за Шахтер с 2004 по 2009 год. В июле 2007 года он подписал контракт с Сарагосой, но тот трансфер "горняки" назвали незаконным. После этого начались судебные процессы, которые в итоге донецкий клуб выиграл. В июле 2018 сообщалось, что Сарагоса в ближайшее время начнет выплачивать Шахтеру 6,5 млн долларов за Матузалема.

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