"Він був немов з іншого виду спорту": Чигринський назвав легіонера Шахтаря, який вразив його своєю майстерністю

Екс-захисник Шахтаря Дмитро Чигринський виділив одного легіонера в історії "гірників", який йому особливо запам'ятався рівнем своєї майстерності.

"Матузалем був іншим. Він дивував і в матчах, і на тренуваннях. Я тоді був молодим, рівень Шахтаря здавався мені чимось неймовірним. Але він був іншим футболістом у всьому: розуміння гри, під час тренувань, як він користувався своїм тілом, контроль м'яча, бачення.

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У Барселоні різниця не відчувалася, тому що там всі були особливими. А ось Матузалем в тому Шахтарі був немов гравець з іншого виду спорту", – сказав Чиринський Youtube-каналу Вацко Live.

Нагадаємо, Матузалем виступав за Шахтар з 2004 по 2007 рік. Бразилець зі скандалом покинув донецький клуб – він в односторонньому порядку розірвав контракт і перейшов в Сарагосу. Згодом суд зобов'язав футболіста та іспанський клуб виплатити компенсацію "гірникам".

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