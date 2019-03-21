Мати Еміліано Сали: Вони не ставились до нього, як до гравця вартістю в 17 мільйонів

Матір загиблого форварда Еміліано Сали обурена умовами рейсу, який став останнім для її сина.

"Я відчуваю не тільки смуток і біль, але і гнів. Є дуже багато речей, які не зрозумілі. Ми сподіваємося прояснити, чому і як помер Еміліано, адже це вина аеропорту, пілота та недбалості посередника. Вони не піклувалися про нього, не так, як Кардіфф повинен робити це з гравцем 17 мільйонів.

Деталі фатального польоту Еміліано Сали: погана погода, недостатня кваліфікація пілота, несправність літака

Я розмовляла з ним, перш ніж він сів у літак, і я сказала йому, що подзвоню, як тільки він дістанеться до готелю в Кардіффі. Через пару годин спробувала його знайти, однак не змогла додзвонитись. Тоді я подзвонила агенту, який сказав мені, що літак зник", – цитує мати Сали L'Equipe.

Нагадаємо, що 21 січня Еміліано Сала трагічно загинув в авіакатастрофі. Тіло пілота й досі не можуть знайти.