Під час поєдинку 15 туру Першої ліги Миколаїв – Агробізнес трапився неординарний епізод, який зупинив гру на кілька хвилин.

Як тільки у матчі розпочався другий тайм, буквально через хвилину несподівано спрацювала система поливання газону на Центральному стадіоні Миколаєва. Спочатку це трапилося на одній половині поля, потім – на іншій і навіть в центральному колі. Всі оголошення диктора по стадіону вимкнути систему не дали позитивного результату.

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Футболісти і арбітр з гумором поставилися до ситуації, але ця оказія перервала поєдинок практично на 10 хвилин. Зрештою, гра все ж була поновлена.

Матч завершився перемогою Агробізнеса з рахунком 2:0. Гості забили по голу в кожному з таймів і очолили турнірну таблицю Першої ліги.

Відео курйозу, який перервав матч: