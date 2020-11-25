Во время поединка 15 тура Первой лиги Николаев – Агробизнес случился неординарный эпизод, который остановил игру на несколько минут.

Как только в матче начался второй тайм, буквально через минуту неожиданно сработала система полива газона на Центральном стадионе Николаева. Сначала это случилось на одной половине поля, затем – на другой и даже в центральном круге. Все объявления диктора по стадиону выключить систему не дали положительного результата.

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Футболисты и арбитр с юмором отнеслись к ситуации, но эта оказия прервала поединок практически на 10 минут. В конце концов, игра все же была возобновлена.

Матч завершился победой Агробизнеса со счетом 2:0. Гости забили по голу в каждом из таймов и возглавили турнирную таблицу Первой лиги.

Видео курьеза, который прервал матч: