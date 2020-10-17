Матч Второй лиги отложен из-за ливня, который затопил поле – фото дня
Форс-мажор задержал начало матча третьего по силе дивизиона чемпионата Украины.
Седьмой тур Второй лиги сегодня, 17 октября, в 14:00 должен был открывать поединок между вышгородским Диназом и галицкими Карпатами. Однако, встреча не смогла начаться вовремя. Причиной этому стала непогода, которая накрыла город и стадион принимающей команды.
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Технические службы в поте лица пытались убрать воду с поля. Пришлось даже снимать крышку слива и выкачивать воду с помощью техники. Поединок все же начался, но на час позже, – в 15:00.
Напомним, Диназ после четырех матчей занимает седьмую строчку турнирной таблицы Второй лиги, набрав семь очков. Карпаты Галич сыграли все шесть поединков, что позволило им набрать 11 пунктов и разместиться на 4-м месте.
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