Седьмой тур Второй лиги сегодня, 17 октября, в 14:00 должен был открывать поединок между вышгородским Диназом и галицкими Карпатами. Однако, встреча не смогла начаться вовремя. Причиной этому стала непогода, которая накрыла город и стадион принимающей команды.

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Технические службы в поте лица пытались убрать воду с поля. Пришлось даже снимать крышку слива и выкачивать воду с помощью техники. Поединок все же начался, но на час позже, – в 15:00.

Напомним, Диназ после четырех матчей занимает седьмую строчку турнирной таблицы Второй лиги, набрав семь очков. Карпаты Галич сыграли все шесть поединков, что позволило им набрать 11 пунктов и разместиться на 4-м месте.

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