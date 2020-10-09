Друга ліга, 6 тур

Карпати Галич – Оболонь-2 – 1:0

Гол: Мердєєв, 45

Метал – Таврія – 2:1

Голи: Танчик, 58, Федорів, 73 – Фаюк, 65

Нереалізований пенальті: Фомін, 15 (М)

Вилучення: Масалов, 84 (Т)

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Карпати із Галича не втратили шанс вийти не друге місце в турнірній таблиці Групи А. Перемогу над Оболонню-2 своїй команді приніс Мердєєв.

Метал з величезними проблемами продовжив свою переможну серію. Руслан Фомін на 15-й хвилину не реалізував пенальті, поціливши у стійку. У першом таймі команди так і не забили. Вже ближче до середини другої половини Танчик втік на побачення з голкіпером і переграв його, але вже за 7 хвилин Таврія зрівняла, скориставшись помилкою захисту Метала після подачі зі штрафного. Гол забив Фаюк. На 73-й центральний захисник харків'ян Віталій Федорів створив шедевр – після подачі з кутового він влучно пробив у падінні через себе. Ще через 10 хвилин гості залишилися в меншості – Масалов отримав друге попередження.

Таким чином Метал продовжує йти без втрат, після 6 турів маючи максимум очок і очолюючи Групу Б. Таврія посідає друге місце, відстаючи на 8 пунктів при грі у запасі.