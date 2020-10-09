Друга ліга: Метал у вогняному матчі вирвав перемогу над Таврією завдяки шедевру, Карпати Галич вийшли на друге місце
Відбулися перші матчі 6-го туру Другої ліги. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".
Друга ліга, 6 тур
Карпати Галич – Оболонь-2 – 1:0
Гол: Мердєєв, 45
Метал – Таврія – 2:1
Голи: Танчик, 58, Федорів, 73 – Фаюк, 65
Нереалізований пенальті: Фомін, 15 (М)
Вилучення: Масалов, 84 (Т)
"Смерть Карпат була питанням часу": Болотніков – про шанси зберегти клуб та варіанти об'єднання з іншими командами
Карпати із Галича не втратили шанс вийти не друге місце в турнірній таблиці Групи А. Перемогу над Оболонню-2 своїй команді приніс Мердєєв.
Метал з величезними проблемами продовжив свою переможну серію. Руслан Фомін на 15-й хвилину не реалізував пенальті, поціливши у стійку. У першом таймі команди так і не забили. Вже ближче до середини другої половини Танчик втік на побачення з голкіпером і переграв його, але вже за 7 хвилин Таврія зрівняла, скориставшись помилкою захисту Метала після подачі зі штрафного. Гол забив Фаюк. На 73-й центральний захисник харків'ян Віталій Федорів створив шедевр – після подачі з кутового він влучно пробив у падінні через себе. Ще через 10 хвилин гості залишилися в меншості – Масалов отримав друге попередження.
Таким чином Метал продовжує йти без втрат, після 6 турів маючи максимум очок і очолюючи Групу Б. Таврія посідає друге місце, відстаючи на 8 пунктів при грі у запасі.