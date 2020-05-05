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Масажист Фламенго помер від коронавірусу – він віддав клубу 40 років

5 травня 00:15 407 Читать на русском
Масажист Фламенго помер від коронавірусу – він віддав клубу 40 років
Жоржінью / ФК Фламенго

Легендарний масажист бразильського Фламенго Жоржінью пішов із життя у 68-річному віці. Його організм не впорався із коронавірусною інфекцією.

Фахівець, який віддав "стерв'ятникам" 40 років життя, відійшов у вічність. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Жоржінью помер від сумнозвісного COVID-19. Він був госпіталізований через хворобу минулого тижня. Проте, врятувати життя масажиста медикам не вдалося. Жоржінью помер через зупинку серця після ускладнень, спровокованих коронавірусом.

Фламенго вже висловив співчуття родині покійного, який був найстаршим працівником футбольного департаменту клубу.

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Теги
коронавірус Світ Бразилія Фламенго Фламенго
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