Масажист Фламенго помер від коронавірусу – він віддав клубу 40 років

Легендарний масажист бразильського Фламенго Жоржінью пішов із життя у 68-річному віці. Його організм не впорався із коронавірусною інфекцією.

Фахівець, який віддав "стерв'ятникам" 40 років життя, відійшов у вічність. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Чемпіон світу-1966 Хантер помер від коронавірусу

Жоржінью помер від сумнозвісного COVID-19. Він був госпіталізований через хворобу минулого тижня. Проте, врятувати життя масажиста медикам не вдалося. Жоржінью помер через зупинку серця після ускладнень, спровокованих коронавірусом.

Фламенго вже висловив співчуття родині покійного, який був найстаршим працівником футбольного департаменту клубу.