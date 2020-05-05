Массажист Фламенго умер от коронавируса – он отдал клубу 40 лет

Легендарный массажист бразильского Фламенго Жоржинью ушел из жизни в 68-летнем возрасте. Его организм не справился с коронавирусной инфекцией.

Специалист, отдавший "стервятникам" 40 лет жизни, скончался. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Жоржинью умер от печально известного COVID-19. Он был госпитализирован из-за болезни на прошлой неделе. Однако, спасти жизнь массажиста медикам не удалось. Жоржинью умер из-за остановки сердца после осложнений, спровоцированных коронавирусом.

Фламенго уже выразил соболезнования семье покойного, который был старейшим работником футбольного департамента клуба.