Французькі вболівальники Лілля весь матч освистували і провокували голкіпера Астон Вілли Еміліано Мартінеса, пригадуючи йому його поведінку під час фіналу ЧС-2022 проти збірної Франції. Аргентинський голкіпер довго терпів глузування, але під час серії пенальті відповів провокацією на провокацію. Відбивши перший удар з 11-метрової позначки у виконанні Бенталеба, воротар Астон Вілли підніс вказівний палець до губ. Тим самим він показав уболівальникам Лілля, що їм варто заткнутися.

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Коли ж Еміліано продовжив демонструвати трибунам різні жести, головний арбітр зустрічі Іван Кружляк пред'явив йому другу жовту картку за вечір – перша була показана на 39-й хвилині гри. Незважаючи на це, Мартінеса не було вилучено з поля – він продовжив брати участь у серії пенальті. Зрештою, він відбив удар Андре і тим самим приніс Астон Віллі путівку в півфінал турніру.

Як інформує Voetbal International, регламент чітко говорить: картки в серії пенальті не йдуть у рахунок карток, отриманих в основний ігровий час і/або додатковий час. Таким чином, VAR Пол ван Букель справедливо не втрутився, коли Кружляк не дістав із кишені червону картку. Сам Іван також дав зрозуміти Мартінесу, що тому не доведеться покидати поле після отримання другого попередження.