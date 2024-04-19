Французские болельщики Лилля весь матч освистывали и провоцировали голкипера Астон Виллы Эмилиано Мартинеса, припоминая ему его поведение во время финала ЧМ-2022 против сборной Франции. Аргентинский голкипер долго терпел насмешки, но во время серии пенальти ответил провокацией на провокацию. Отразив первый удар с 11-метровой отметки в исполнении Бенталеба, вратарь Астон Виллы поднёс указательный палец к губам. Тем самым он показал болельщикам Лилля, что им стоит заткнуться.

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Когда же Эмилиано продолжил демонстрировать трибунам различные жесты, главный арбитр встречи Иван Кружляк предъявил ему вторую желтую карточку за вечер – первая была показана на 39-й минуте игры. Несмотря на это, Мартинес не был удалён с поля – он продолжил участвовать в серии пенальти. В конце концов, он отразил удар Андре и тем самым принёс Астон Вилле путёвку в полуфинал турнира.

Как информирует Voetbal International, регламент чётко говорит: карточки в серии пенальти не идут в счёт карточек, полученных в основное игровое время и/или дополнительное время. Таким образом, VAR Пол ван Букель справедливо не вмешался, когда Кружляк не достал из кармана красную карточку. Сам Иван также дал понять Мартинесу, что тому не придётся покидать поле после получения второго предупреждения.