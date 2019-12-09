Марселіно вилетів до Лондона на переговори з Арсеналом

Колишній наставник Валенсії Марселіно Гарсія Тораль може очолити Арсенал найближчим часом.

Марселіно став одним з головних претендентів на посаду наставника Арсенала і вже вилетів до Лондона на переговори, повідомляє Super Deporte.

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Нагадаємо, Марселіно перебуває без роботи після звільнення з Валенсії на початку сезону. На посаді головного тренера іспанець повинен змінити свого співвітчизника Унаї Емері, якого відправили у відставку 29 листопада. Нині виконувачем обов'язків наставника Арсенала є Фредді Юнгберг, який працював у тренерському штабі Емері.

До слова, "каноніри" не можуть перервати невдалу серію з 9 матчів без перемог та посідають лише 11 місце, маючи 19 пунктів в активі.

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