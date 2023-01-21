Марсель здолав Ренн в 1/16 фіналу Кубка Франції (1:0). Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Руслан Маліновський вперше провів на полі усі 90 хвилин. Він мав чудову нагоду відзначитись вже на старті, але його розкішний дальній удар зі штрафного взяла на себе стійка.

Маліновський ледь не забив шедевр і отримав позитивний сигнал – Марсель вибив суперника Шахтаря з Кубка Франції

Єдиним голом у зустрічі закономірно відзначився Марсель. Ворота суперника розстріляв Гендузі. Ренн відповів пострілом у поперечку на останніх секундах. 1:0 – Олімпік впевнено крокує в 1/8 фіналу Кубка Франції.