Марсель зустрічався з Ренном в рамках 1/16 фіналу Кубка Франції. Читайте рахунок та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Франції, 1/16 фіналу

Марсель – Ренн – 1:0

Гол: Гендузі, 59

Руслан Маліновський вдруге поспіль вийшов у стартовому складі Марселя. Півзахисник збірної України дебютував у Кубку Франції проти доволі серйозного опонента. Ренн восени обігрував Динамо в Лізі Європи, незабаром у тому ж турнірі зіграє з Шахтарем, а у чемпіонаті бретонці посідають 5 місце, лише на два очки відстаючи від Марселя.

Маліновський класно дебютував у основі Марселя – допоміг забити гол, майже віддав асист та отримав високі оцінки

Цікаво, що Руслан вийшов на гру під іншим номером на спині – гравці обох команд, які з'явилися з перших хвилин, отримали "стартові" номери, з першого по 11-й. Українцю дісталася 9-ка.

Перший момент у матчі створив Ренн – Трюффер був першим на підбиранні та пробив повз праву дев'ятку. Марсель відповів ударом зі штрафного у виконанні Маліновського. Українець метрів з 30-ти розрядив свою фірмову гармату – хрестовина врятувала Ренн!

J'ai hurlé en voyant la frappe monstrueuse de Ruslan Malinovskyi #OMSRFC #TeamOM pic.twitter.com/lgQea6hB3R — Infos OM (@InfosOM_) January 20, 2023

Тут же Алексіс Санчес ефектно забив, перекинувши Догана Алемдара, але заліз у офсайд. Марсель додав, а чилійський нападник мав ще один момент. Алексіс ударом головою замкнув подачу з флангу – в руки кіперу. Гол назрівав – Тавареш піймав відскок після скидки Санчеса і перекидав Догана – поруч зі стійкою!

Гравці Марселя часто шукали передачею українця, а сам Руслан виглядав доволі впевнено. На 27-й хвилині його навіс ледь не перетворився у гольовий пас, однак удар головою з кількох метрів був заблокований. Ренн в атаці діяв дуже блідо – за винятком неточного удару на перших хвилинах, підопічним Женезіо більше нічого не вдавалося. Втім, і Марсель збавив оберти ближче до перерви. Як наслідок, без голів у першому таймі.

На старті другої половини гри Маліновський знову нагадав про себе. Українець ледь не вивів Санчеса віч на-віч із кіпером, але віддав трохи засильно. Чилієць не встиг до м'яча. Згодом Руслан наступив на ногу Угочукву – обійшлося без жовтої, Стефані Фраппар пробачила. Вперше за довгий час створив загрозу і Ренн, але Пау Лопес забрав м'яч після дального удару.

На 59-й хвилині провансальці таки відкрили рахунок. Левова заслуга гола належить Жордану Верету. Хавбек відібрав м'яч, пройшов півполя і прострілив на Гендузі. Маттео пробив, а м'яч після невеликого рикошету влетів у сітку. 1:0.

Пропущений гол змусив гостей розкриватися. Ближче до кінця гри Ренн влаштував штурм і створив кілька моментів, найкращий із яких виник на 80-й хвилині. Після подачі кутового м'яч відскочив до Ассіньона, який пробив вище практично порожніх воріт. Активним був Доку, який вийшов на заміну, але рахунок більше не змінився. На останніх секундах помилка Пау Лопеса ледь не дозволила Ренну зрівняти, проте каркас воріт зіграв за команду Маліновського. 1:0 – Марсель вийшов в 1/8 фіналу Кубка Франції.

Руслан Маліновський впродовж значної частини матчу був одним із найкращих, проте в кінці гри помітно підсів. Зросла кількість браку, хавбек перестав встигати за суперниками. Як наслідок, українець був дуже близьким до жовтої, проте так не отримав попередження від головної арбітрині. Напрошувалася заміна, але Ігор Тудор продемонстрував довіру до новачка, залишивши його на полі до фінального свистка. Руслан міг віддячити першим голом, однак каркас воріт зіграв за суперника. Sofa Score оцінили гру Маліновського в 7,0 – середній бал у команді.

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