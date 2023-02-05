Марсель зустрічається з Ніццою в рамках 22-го туру Ліги 1. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок чемпіонату Франції Марсель – Монако стартує о 21:45. Дивитися гру наживо можна на медіа-сервісі MEGOGO, за наявності відповідної підписки. Це останній матч 22-го туру Ліги 1. Провансальці мають шанс одноосібно посісти друге місце, яке дає пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.

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Команда Руслана Маліновського набрала монструозну форму, за останні 10 матчів лише одного разу втративши очки. Ніцца також оговтується після невдалого відновлення сезону, вигравши 3 з 4-х попередніх поєдинків. Після не дуже вдалої гри проти Нанта наш земляк втратив місце в основі. Серія Маліновського обірвалася – лише в дебютному матчі за Марсель Руслан починав у запасі.

Стартові склади:

Марсель: Лопес – Мбемба, Жиго, Клосс, Балерді, Тавареш, Ронж'є, Гендузі, Ундер, Пайє, Вітінья

Ніцца: Шмайхель – Данте, Лотомба, Тодібо, Бард, Ремзі, Діоп, Тюрам, Ндаїшімі, Моффі, Лаборде