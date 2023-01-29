У матчі 20-го туру чемпіонату Франції "провансальці" розписали нічию з "монегасками". Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Вже на 3-й хвилині Бен Сегхір потужно бив у кут воріт Марселя – Рубен Бланко у стрибку потягнув постріл. За трохи вже Маліновський стріляв по центру з-за меж штрафного – кіпер відбир перед собою, але встиг забрати м'яч. На 16-й хвилині Верету, намагаючись головою вибити м'яч після навісу зі штрафного, поцілив у власні ворота, оформивши автогол.

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До перерви Монако міг подвоювати, і навіть потроювати свою перевагу, але м'яч відверто не ліз у ворота (чого вартий лише момент у Бен-Єддера). Мав шанс і Ундер, який після пасу Маліновського закручував у дальній кут – кіпер вчасно зреагував.

Одразу після відпочинку Марсель зрівняв – Тавареш сильно пробив із гострого кута, Нюбель відбив перед собою, а Алексіс Санчес був першим на добиванні. В середині тайму дивом не забив Балерді, влучивши у поперечину, а наприкінці матчу Тавареш не зміг переграти воротаря Монако.

Як наслідок, нічия: Марсель перервав свою шестиматчеву серію з перемог і залишився третім в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 43 очки. Монако йде слідом, відстаючи на 5 пунктів.

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