Маротта: Роналду сам вибрав Ювентус

Генеральний директор Ювентуса Беппе Маротта розповів про трансфер португальського нападника Кріштіану Роналду.

"Підписання Роналду – чудова командна робота, я дуже щасливий. Роналду був першим, хто повірив в цю угоду, він сам вибрав Ювентус.

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Все почалося, коли ми переговори по Канселу. У нього той же агент, що і у Роналду – Жорже Мендеш. Ми все обговорили з ним і дуже задоволені результатом роботи. Щасливі, що вдалося домовитися про угоду.

Коли ми зрозуміли, що можемо скористатися цим шансом, акціонери погодилися підтримати клуб. Кріштіану щасливий грати за один з найбільших клубів світу. Він уже вирішив, де буде жити, – в розкішному пентхаусі в центрі Турина", – цитує Маротту Corriero della Sera.