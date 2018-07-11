Маротта: Роналду сам выбрал Ювентус

Генеральный директор Ювентуса Беппе Маротта рассказал о трансфере португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Подписание Роналду – замечательная командная работа, я очень счастлив. Роналду был первым, кто поверил в это соглашение, он сам выбрал Ювентус.

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Все началось, когда мы вели переговоры по Канселу. У него тот же агент, что и у Роналду – Жорже Мендеш. Мы все обсудили с ним и очень довольны результатом работы. Счастливы, что удалось договориться о сделке.

Когда мы поняли, что можем воспользоваться этим шансом, акционеры согласились поддержать клуб. Криштиану счастлив играть за один из крупнейших клубов мира. Он уже решил, где будет жить, – в роскошном пентхаусе в центре Турина", – цитирует Маротту Corriero della Sera.