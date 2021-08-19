"Я йду зі збірної України. Сумно говорити про це, але настав момент, коли доводиться це зробити. Мало хто знає, проте я маю певні фізичні проблеми та обмеження, пов'язані з перенесеною раніше операцією, які не дозволяють грати так багато, як хотілося б.

Петраков розпочав виконувати обов'язки головного тренера збірної України – довиклик новачків і перші слова

Я хочу подякувати всім, хто чотири роки тому надав мені таку змогу – бути українцем і виступати за національну збірну! Я вдячний президентові УАФ Андрію Павелку і колишньому головному тренеру збірної України Андрію Шевченку за довіру й підтримку. Дякую всім партнерам по команді: хлопці, ви стали для мене справжньою футбольною родиною, моїми друзями на полі й за його межами і залишитесь ними назавжди. І, звісно, я вдячний усім уболівальникам збірної України. Ми пережили багато моментів, радісних і складних, однак завжди робили це разом, об'єднані спільними футбольними цілями.

Я вірю, що у збірної України велике майбутнє. У складі багато молодих талановитих гравців, тому я вірю, що колектив досягне великих успіхів. Моя історія в збірній добігла кінця, але серце завжди буде з цією командою та хлопцями. Дякую всім", – наводить слова Марлоса офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, натуралізований бразилець прийняв українське громадянство та дебютував за національну збірну 6 жовтня 2017 року в матчі відбору до ЧС-2018 проти Косова. Загалом, в його активі 26 зіграних матчів, 1 гол та 6 результативних передач.

Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу