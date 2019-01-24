Маркос Антоніо приєднається до Шахтаря вже в січні

Бразильський хавбек Маркос Антоніо вже в січні одягне футболку Шахтаря.

Маркос Антоніо найближчим часом приєднається до донецької команди, повідомляє UOL Esporte.

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Хавбек приїде в Україну вже після завершення Чемпіонату Південної Америки U-20, який зараз відбувається в Чилі.

Про деталі контракту Антоніо із Шахтарем не повідомляється. За попередньою інформацією, угода укладена на 5 років.

Нагадаємо, 18-річний Маркос є вихованцем Атлетіко Паранаенсе. В поточному сезоні він зіграв шість матчів за португальський Ешторіл.

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