Маркос Антоніо приєднається до Шахтаря вже в січні

Англія — 19:21 19401
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Пошуки зниклого літака з Еміліано Салою – операція завершилась безрезультатно, поліція не вірить у шанси людей вижити
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Поліція завершила пошуки зниклого літака з Еміліано Салою – офіційна заяваАнглія — 17:55 2510
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Без фанатів і стадіону не бояться Шахтаря: чому Олімпік Шевчука заслуговує на міжнародну аренуУкраїна — 15:00 1838
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Неймар виконав майже небачений у футболі трюк: бразильця "побили", а Манчестер Юнайтед потирає рукиІспанія — 12:30 8931
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