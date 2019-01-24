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Шахтар націлився на бразильського форварда Греміо Тете – сума відступних складає 100 млн євро

17:42 916 Читать на русском
Шахтар націлився на бразильського форварда Греміо Тете – сума відступних складає 100 млн євро
Тете / Фото ФК Греміо

Черговий молодий бразилець може підсилити атакувальну ланку донецького Шахтаря.

18-річний форвард Греміо потрапив у коло інтересів Шахтаря, повідомив у Twitter бразильський журналіст Феліпе Кунрат.

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У найближчі вихідні представники чинного чемпіона України вирушать в Бразилію, щоб узгодити умови потенційного трансферу молодого таланта.

Шахтар має намір запропонувати керівництву Греміо 12,8 млн євро. Варто відзначити, що клаусула за нападника складає неймовірні 100 млн євро.

Чинний контракт Тете з бразильським грандом розрахований до літа 2021 року.

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Теги
Трансфери Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Греміо Греміо Тете Тете
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