"Футболісти Карпат один з етапів підготовки планують провести в лютому в Іспанії. Сподіваюся, що необхідний дозвіл на виїзд львів'яни отримають.

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Відвідав тренувальний центр поблизу Аліканте, де "зелено-білі" збираються дислокуватися. Також обговорили з іспанською стороною дати спарингів і потенційних суперників. В Іспанії, справді, хороші умови для підготовки в цю пору року.

З Довбиком наші шляхи не перетиналися, хоча, звичайно, дуже радий за Артема, який неабияк популяризує в Іспанії український футбол. Залишається сподіватися, що забиті голи за Жирону додадуть йому впевненості у своїх силах й він, нарешті, почне тішити результативністю й в складі національної збірної України. Це дуже важливо, адже в наших хлопців попереду вирішальні поєдинки в боротьбі за путівку на чемпіонат Європи.

А ось з ким зустрівся в Валенсії, так це з Романом Яремчуком. На відміну від Довбика, він поки не тішить забитими м'ячами, але духом не падає. Я побажав земляку якомога швидше виправити приціл, що піде на користь, як його нинішньому клубу, так і національній збірній України", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Карпати на зимову паузу пішли у статусі лідерів групи А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих.

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