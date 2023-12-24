"Футболисты Карпат один из этапов подготовки планируют провести в феврале в Испании. Надеюсь, что необходимое разрешение на выезд львовяне получат.

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Посетил тренировочный центр вблизи Аликанте, где "зелено-белые" собираются дислоцироваться. Также обсудили с испанской стороной даты спаррингов и потенциальных соперников. В Испании, действительно, хорошие условия для подготовки в это время года.

С Довбиком наши пути не пересекались, хотя, конечно, очень рад за Артема, который изрядно популяризирует в Испании украинский футбол. Остается надеяться, что забитые голы за Жирону придадут ему уверенности в своих силах и он, наконец, начнет радовать результативностью и в составе национальной сборной Украины. Это очень важно, ведь у наших ребят впереди решающие поединки в борьбе за путевку на чемпионат Европы.

А вот с кем встретился в Валенсии, так это с Романом Яремчуком. В отличие от Довбика он пока не радует забитыми мячами, но духом не падает. Я пожелал земляку как можно скорее исправить прицел, что пойдет на пользу, как его нынешнему клубу, так и национальной сборной Украины", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, Карпаты на зимнюю паузу ушли в статусе лидеров группы А Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных.

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