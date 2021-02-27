"Динамо дістався дуже складний суперник. Вільяреал, незважаючи на деякі складності в плані результату у внутрішній першості, все одно претендує на високі місця. Як і у випадку з Ромою, зараз складно сказати, як іспанці поставляться до Ліги Європи. Хоча, якщо враховувати, що Унаї Емері тричі вигравав цей турнір, то, напевно, він захоче знову перемогти, цього разу з Вільяреалом.

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Ця іспанська команда грає традиційно – в пас, намагаючись контролювати м’яч, пресингувати на чужій половині поля. Повторюся, Динамо буде непросто. Добре, що до першої гри ще два тижні і у підопічних Мірчі Луческу є можливість ще набрати кондицій.

Що стосується фаворита цієї пари, то, на мій погляд, це Вільярреал, на який я б поставив 60%, відповідно, на Динамо – 40%. Однак поле рівне, м’яч круглий, тому будемо сподіватися, що динамівці спростують прогнози і проб’ються до чвертьфіналу, чого я їм і бажаю", – сказав Маркевич у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, Динамо за сумою двох матчів здолало бельгійський Брюгге і вийшло в 1/8 фіналу Ліги Європи, де зіграє з іспанським Вільяреалом.

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