"Динамо достался очень сложный соперник. Вильярреал, несмотря на некоторые сложности в плане результата во внутреннем первенстве, все равно претендует на высокие места. Как и в случае с Ромой, сейчас сложно сказать, как испанцы отнесутся к Лиге Европы. Хотя, если учитывать, что Унаи Эмери трижды выигрывал этот турнир, то, наверное, он захочет снова победить, на этот раз с Вильярреалом.

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Эта испанская команда играет традиционно – в пас, пытаясь контролировать мяч, прессинговать на чужой половине поля. Повторюсь, Динамо будет непросто. Хорошо, что до первой игры еще две недели и у подопечных Мирчи Луческу есть возможность еще набрать кондиции.

Что касается фаворита этой пары, то, на мой взгляд, это Вильярреал, на который я бы поставил 60%, соответственно, на Динамо – 40%. Однако поле ровное, мяч круглый, поэтому будем надеяться, что динамовцы опровергнут прогнозы и пробьются в четвертьфинал, чего я им и желаю", – сказал Маркевич в комментарии изданию РБ.

Напомним, Динамо по сумме двух матчей одолело бельгийский Брюгге и вышло в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет с испанским Вильярреалом.

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